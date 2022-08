Chipmachinemaker ASML aan kop in afwachtende AEX

ASML was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index met een winst van 2,7 procent. De chipmachinemaker profiteerde van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Ook chiptoeleveranciers ASMI (plus 1,2 procent) en Besi (plus 1,8 procent) gingen vooruit. Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van vastgoedfonds Eurocommercial Properties goed ontvangen. Beleggers waren daarentegen minder tevreden over de cijfers van funderingsspecialist Sif.

Op de aandelenmarkten wordt vooral uitgekeken naar de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De koepel van Amerikaanse centrale banken houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst over het economische beleid in Jackson Hole en Powell zal mogelijk een update geven over de strijd tegen de hoge inflatie.

De Federal Reserve schroefde de rente tijdens de afgelopen twee beleidsvergaderingen met stevige stappen van 0,75 procentpunt op. Beleggers zijn benieuwd of de Fed de rente in de komende maanden mogelijk iets minder agressief gaat verhogen nu de inflatie voorzichtige tekenen van afkoeling laat zien. Powell houdt zijn toespraak om 16.00 uur Nederlandse tijd.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 721,63 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 957,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Prosus was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1 procent. Beleggers namen wat winst na de koersstijging van de techinvesteerder van ruim 6 procent een dag eerder. Naast de chipbedrijven stonden staalmaker ArcelorMittal en verlichtingsbedrijf Signify in de kopgroep bij de hoofdfondsen, met plussen tot 1,7 procent.

Eurocommercial Properties dikte 5,5 procent aan. De 24 winkelcentra van de vastgoedinvesteerder laten sinds de eerste jaarhelft van vorig jaar een herstel zien na de coronalockdowns. In de eerste zes maanden van dit jaar lagen de retailverkopen 2,4 procent boven het niveau van voor de pandemie. Ook de huurinkomsten namen toe.

Sif verloor ruim 2 procent. De funderingsspecialist boekte minder omzet in de eerste jaarhelft. De bedrijfswinst viel wel iets hoger uit. Ook handhaaft het bedrijf zijn verwachtingen voor dit jaar. De maker van funderingen voor windturbines heeft al zo veel opdrachten binnen dat er in heel 2023 geen werk meer bij kan.

De euro bleef onder de grens van 1 dollar en noteerde op 0,9957 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 93,72 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 100,60 dollar per vat.