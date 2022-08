Dataleveranciers RELX en Wolters onderaan in lagere AEX

De AEX-index op het Damrak moest vrijdag een eerdere winst weer uit handen geven. Vooral de dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer raakten uit de gratie bij beleggers na een negatief rapport over de sector van de Amerikaanse bank Citi. Beleggers wachten verder in spanning op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die om 16.00 uur Nederlandse tijd begint.

De koepel van Amerikaanse centrale banken houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst over het economische beleid in Jackson Hole en Powell zal mogelijk een update geven over de strijd tegen de hoge inflatie. De Federal Reserve schroefde de rente tijdens de afgelopen twee beleidsvergaderingen met stevige stappen van 0,75 procentpunt op. Beleggers zijn benieuwd of de Fed de rente in de komende maanden mogelijk iets minder agressief gaat verhogen nu de inflatie voorzichtige tekenen van afkoeling laat zien.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 715,05 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 955,26 punten. De beurs in Londen won een fractie en Parijs verloor 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent. In Duitsland nam het vertrouwen van consumenten verder af tot een nieuw dieptepunt.

Naast RELX en Wolters Kluwer, die tot 2,8 procent verloren, stonden vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX, met minnen van rond de 2 procent. Een dag eerder waren Prosus en Unibail nog de grote winnaars met plussen tot meer dan 6 procent. Staalconcern ArcelorMittal en verzekeraar NN Group gingen aan kop met winsten van 1 procent.

In de MidKap zette Alfen (plus 1,6 procent) de opmars voort, mede dankzij een flinke verhoging van het koersdoel door analisten van Jefferies. De laadpalenfabrikant steeg een dag eerder al dik 10 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van vastgoedfonds Eurocommercial Properties (plus 2,1 procent) goed ontvangen. De 24 winkelcentra van de vastgoedinvesteerder wisten het herstel na de coronalockdowns voort te zetten. Beleggers waren daarentegen minder tevreden over de cijfers van funderingsspecialist Sif en stuurden dat aandeel dik 2 procent omlaag.

De euro was weer bijna evenveel waard als 1 dollar en noteerde op 0,9999 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 93,46 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 100,52 dollar per vat.