Logistiek dienstverlener CMA CGM merkt dat vrachttarieven dalen

De Franse logistiek dienstverlener CMA CGM merkt dat de tarieven voor het transport van containers aan het dalen zijn. Zo zorgen de verdere versoepeling van de coronamaatregelen ervoor dat de knelpunten in de keten minder worden, aldus de containervervoerder.

“Wat we nu al vele weken zien, is een daling van de vrachttarieven in bijna alle sectoren,” zei topman Rodolphe Saade van CMA CGM vrijdag in Algiers. “We verwachten dat die daling zal aanhouden. Ik denk niet dat we een sterke daling zullen zien, maar eerder een zachte landing.”

De waarnemingen van de partner van luchtvaartconcern Air France-KLM komen overeen met de bevindingen van de Wereldhandelsorganisatie die eerder deze week meldde dat de handelsstromen in het afgelopen kwartaal zijn afgenomen en in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk zwak zullen blijven. Dit zou het einde kunnen betekenen van een onstuimige periode voor containervervoerders. De laatste tijd kampte de sector met hoge tarieven en capaciteitstekorten als gevolg van de uitgestelde vraag van consumenten tijdens de coronapandemie.

“Op het hoogtepunt van de coronacrisis hadden we vrachttarieven tussen China en Noord-Europa van 14.000 dollar per 40-voets container”, zei Saade. “Momenteel ligt dat rond de 9000 dollar en het daalt.” Hij stelde dat er nog enkele problemen zijn in de wereldwijde netwerken van de toeleveringsketen. Daarbij wees hij op aanhoudend sterke congestie in regio’s als de VS en Europa.

De topman van de Franse vervoerder vergezelt de Franse president Emmanuel Macron op een officieel driedaags bezoek aan Algerije. CMA CGM is al twee decennia actief in dat land en onderzoekt verdere mogelijkheden in havens en logistiek.