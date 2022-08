Populariteit maaltijden bestellen blijft naar verwachting groeien, ook na corona

Toen restaurants tijdens de coronacrisis hun deuren moesten sluiten, werd het online bestellen van maaltijden plotseling nog populairder. In 2020 werd er gezamenlijk een omzet gedraaid van 3,9 miljard euro, een toename van maar liefst 278,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De verwachting is dat ook het komende jaar Nederlanders massaal maaltijden blijven bestellen, en daar lijken vooral de grote spelers op de markt van te profiteren.

Groei van 5 tot 10 procent

Het FoodService Instituut Nederland deed een onderzoek met vijfhonderd foodbedrijven. Directeur Inga Blokker vertelt aan Nu.nl dat de verwachting is dat de totale markt voor bezorging jaarlijks met 5 tot 10 procent blijft groeien. ‘‘De totale omzet zit nu al op bijna 11 procent marktaandeel van de totale foodmarkt. De bezorging is inmiddels een volwassen markt.’’

Snelle groeiers

Maaltijdbezorgers zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld en ook in de top tien snelste groeiers van het afgelopen jaar zitten bezorgdiensten. Uber Eats, Thuisbezorgd.nl en Deliveroo hebben in dat lijstje de leiding, en daarachter volgen SPAR en PLUS, maaltijden- en maaltijdboxenbezorger Uitgekookt en websupermarkt Picnic.

Reden voor bezorging

Het consumentengedrag is volgens Blokker de laatste jaren veel veranderd. “We voelen ons opgejaagd als samenleving, dat is de belangrijkste reden voor alle bezorging. Mensen hebben geen zin om op het laatste moment te koken of naar de supermarkt te gaan voor hun boodschappen. En tijdens de coronacrisis is bezorging alleen maar toegenomen omdat restaurants bijvoorbeeld geen alternatief hadden.”

Een maaltijdenboxenbezorger als Uitgekookt maakt het leven een stuk gemakkelijker. Voor iedereen met weinig tijd, inspiratie of zin om te koken zijn maaltijdboxen een goede optie om verse en gezonde maaltijden op tafel te zetten. Dat gemak beginnen steeds meer Nederlanders te waarderen.

Moordende concurrentie

Ondanks de groeiende vraag, blijft concurrentie moordend. Retailexpert Michel Kregel vertelt dat kleine spelers die het niet redden vertrekken, terwijl de grote spelers alleen nog maar groter worden. ‘‘Het is echt eten of gegeten worden’’. Dat verklaart ook waarom Deliveroo twee weken geleden bekendmaakte een vertrek uit Nederland te overwegen. De achterstand op concurrenten als Thuisbezorgd zou te groot zijn en er zou te veel geld nodig zijn om die achterstand weer in te halen. Ook Blokker verwacht dat er de komende jaren een flinke overnameslag zal worden gemaakt op de bezorgingsmarkt. Zij is er net als Kregel van overtuigd dat er geen ruimte is voor vijf spelers.

Kort geleden maakten Gorillas en Getir nog bekend honderden mensen te ontslaan. De flitsbezorgers hebben vlotjes miljarden euro’s opgehaald bij durfinvesteerders, maar zouden volgens FSIN niet veel winst maken. De kans is groot dat nog meer flits- en maaltijdbezorgers het zwaar gaan krijgen en ermee moeten stoppen. Voor de consument betekent dat waarschijnlijk niet dat er minder besteld kan worden. Wel zal de keuze in bezorgbedrijven simpelweg beperkter zijn.