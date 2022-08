Rustig begin Wall Street in afwachting toespraak Fed-baas Powell

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag kort na de openingsbel weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Daarnaast wacht Wall Street op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De Federal Reserve houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst over het economische beleid in Jackson Hole en Powell zal mogelijk een update geven over de strijd tegen de hoge inflatie.

De Fed schroefde de rente tijdens de afgelopen twee beleidsvergaderingen met stevige stappen van 0,75 procentpunt op. Beleggers zijn benieuwd of de Fed de rente in de komende maanden mogelijk iets minder agressief gaat verhogen nadat de inflatie in juli voorzichtige tekenen van afkoeling liet zien. In september vergadert de Fed opnieuw over de rente. Voorbeurs bleek dat een favoriete maatstaf van de Fed voor de inflatie in juli is uitgekomen op 6,3 procent. Op maandbasis was sprake van een lichte daling. Daarnaast namen de bestedingen licht toe.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 33.357 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 4200 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor licht tot 12.632 punten, na de koerswinst van 1,7 procent een dag eerder.

Electronics Arts klom dik 5 procent na geruchten in de media dat webwinkelconcern Amazon een bod gaat uitbrengen op de ontwikkelaar van videogames. Eerder deden al geruchten de ronde dat Apple en Disney ook interesse zouden hebben in het bedrijf achter populaire games als FIFA en Apex Legends.

Gap steeg 3,3 procent. De kledingverkoper boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst. Ook de verkopen namen sterker dan verwacht toe. Computermaker Dell zakte daarentegen 7,7 procent na tegenvallende resultaten.

T-Mobile US won 0,4 procent. De telecomprovider, eigendom van Deutsche Telekom, gaat in de VS samenwerken met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Volgend jaar komt een nieuwe versie van Starlink, het satellietsysteem van SpaceX. Daarmee gaan de bedrijven draadloze verbindingen verzorgen in gebieden van de VS waar nu weinig bereik is.

De euro steeg qua waarde weer voorbij de dollar en noteerde op 1,0068 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 92,13 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 99,06 dollar per vat.