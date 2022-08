Schiphol is begonnen met betalen claims van reizigers

De eerste reizigers die extra kosten moesten maken door de zomerchaos op Schiphol hebben geld gekregen van de luchthaven. Tien claims van gedupeerde reizigers zijn donderdag uitbetaald, liet financieel directeur Robert Carsouw van Schiphol weten.

In totaal zijn er in de eerste twee weken na aankondiging van de regeling op 11 augustus zo’n 2600 claims van reizigers binnengekomen en daar komen dagelijks nog zo’n tweehonderd bij, aldus Carsouw. Hoeveel geld de hele compensatieregeling Schiphol gaat kosten, kon hij niet zeggen. Daar is het volgens de financieel directeur nog te vroeg voor. Schiphol heeft geen voorziening genomen voor de reizigersclaims.

De compensatieregeling staat open voor extra kosten die reizigers tussen 23 april en 11 augustus maakten. Ze hebben nog tot eind september om zich bij Schiphol te melden. De luchthaven betaalt alleen kosten die niet door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of de verzekering worden vergoed.

Ook over de kosten die Schiphol mogelijk moet maken vanwege schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen en touroperators wilde Carsouw nog geen uitspraken doen. “We hebben afspraken gemaakt over de meivakantie, maar over de rest zijn we nu in gesprek. Die gesprekken lopen nog.”