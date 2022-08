T-Mobile gaat samenwerken met ruimtevaartbedrijf SpaceX

Telecomprovider T-Mobile gaat in de Verenigde Staten samenwerken met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Volgend jaar komt een nieuwe versie van Starlink, het satellietsysteem van SpaceX. Daarmee gaan de bedrijven draadloze verbindingen verzorgen in gebieden van de VS waar er nu weinig bereik is. Ook Tesla’s zouden op termijn gebruik kunnen maken van het systeem.

SpaceX gaat speciale antennes ontwerpen voor de verbindingen. Die worden op de internetsatellieten geplaatst waardoor klanten van T-Mobile verbinding kunnen maken, aldus Musk. De V2-satellieten worden de ruimte in geschoten als de Starship-raket van SpaceX wordt gelanceerd. Die raket wordt momenteel nog ontwikkeld.

Volgens Musk moeten de verbindingen sterk genoeg zijn voor het doorgeven van tekst- en fotoberichten, maar misschien ook kleine videobestanden. Hij waarschuwde wel dat de overdracht van zulke berichten tot wel een half uur kan duren als het systeem net gelanceerd is. Volgens Musk zou de verbinding ook tijdens extreem weer moeten werken, zoals tijdens tornado’s. Die zorgen doorgaans voor schade aan traditionele torens voor mobiele telefonie. Volgens Musk gaan de verbindingen uiteindelijk levens redden van mensen die ergens vast zijn komen te zitten waar er geen bereik is.

Musk en T-Mobile-topman Mike Sievert maakten dit donderdagavond bekend tijdens een evenement op het hoofdkwartier van SpaceX in Texas. Sievert liet er weten dat klanten die al een van de populaire abonnementen hebben gratis gebruik kunnen maken van de dienst. Klanten met een goedkoper abonnement moeten misschien bijbetalen.

Musk nodigde ook meteen andere telecomproviders uit om samen te werken met Starlink. Het doel is om de verbindingen ook in de ruimte te laten werken. “We willen ook graag T-Mobile op Mars”, zei Musk. Musk tweette later ook nog dat Tesla’s op termijn eveneens gebruiken moeten kunnen maken van het systeem, zodat ze in noodgevallen berichten kunnen sturen of kunnen bellen.

Starlink werd opgericht om snelle internetverbindingen te bieden aan consumenten, met name in landelijke gebieden waar aanbieders van vaste internetlijnen niet zaten. Momenteel hangen er ongeveer 2800 satellieten van het bedrijf in de ruimte. In 2019 begon Starlink met de satellieten te plaatsen.