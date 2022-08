Waterstand Rijn bij Duitse stad Kaub gedaald tot onder 1 meter

Het waterpeil in de Rijn bij de Duitse stad Kaub, tussen Koblenz en Mainz, is gedaald tot onder de 1 meter. Door de regenval was er de laatste dagen sprake van een stijgend waterpeil. Maar dat is nu dus weer aan het zakken.

Het waterpeil bij Kaub daalde ruim een week geleden nog naar een officiƫle stand van 30 centimeter. Dat is onder de grenswaarde waarbij het voor schippers niet meer rendabel is om goederen over de rivier te vervoeren omdat ze te weinig vracht mee kunnen nemen uit angst voor vastlopen op de rivierbodem. Het stuk Rijn rond Kaub, vlakbij de bekende Lorelei-rots, is vlak en smal waardoor er bij lage waterstanden weinig ruimte overblijft om te manoeuvreren.

De Duitse overheidsdienst WasserstraƟen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die de waterstanden bijhoudt, had eerder al aangegeven dat het peil zou gaan zakken deze week. Overigens is de gemelde stand niet de totale diepte van de Rijn op dat punt.