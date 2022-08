ING: beleggersvertrouwen krabbelt weer wat op

Het vertrouwen onder beleggers zit weer in de lift. Dat ziet de ING in de BeleggersBarometer, waarmee het maandelijks het sentiment onder beleggers peilt. Wel blijft het vertrouwen laag.

Beleggers verwachten dat de de AEX de komende drie maanden zal stijgen en dat dit ook van invloed zal zijn op de eigen beleggingen. Ook maakten minder beleggers in de afgelopen maand verlies. Hierdoor is de stemming positiever dan een maand geleden. De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen steeg van 69 punten in juli naar 85 punten in augustus.

Beleggers zijn zich wel meer zorgen gaan maken over de inflatie. Slechts een kwart van de beleggers heeft vertrouwen in de maatregelen die de Europese Centrale Bank nam om de inflatie te beteugelen. Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is nog lager. 78 procent van de beleggers denkt dat de overheid niet in staat is om het koopkrachtverlies aan te pakken.

Ondanks het verlies aan koopkracht past driekwart van de beleggers zijn gedrag vooralsnog niet aan. De groep die dit wel doet is minder risicovol gaan beleggen. “We zien dat minder beleggers maandelijks geld overhouden om te beleggen. Het verlies aan koopkracht lijkt nu ook beleggers te treffen”, zegt Bob Homan, hoofd van ING Investment Office.

Hoewel het vertrouwen in de lift zit, staat de index nog lang niet op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, toen de stand op 107 punten stond. Een stand boven de honderd punten wijst op een optimistische stemming, alles daaronder juist op pessimisme.