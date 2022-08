Rijken ontvluchten met privéjets chaos op luchthavens

De chaos op de Europese luchthavens deze zomer zorgt ervoor dat de rijken der aarde het heft in handen nemen. Het gebruik van privévliegtuigen is de afgelopen maanden met bijna een derde gestegen ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis.

De privéjets zetten doorgaans koers naar de bekende vakantie-eilanden zoals Ibiza of Mykonos. Die extra vluchten drukken wel op de capaciteit van de luchthavens. In Frankrijk leidde dit zelfs tot politiek verzet.

Londen registreerde de meeste privévluchten. Alleen al in juli ging het om meer dan 12.000 vluchten. Schiphol meldde van de grotere luchthavens samen met Napels en Berlijn de grootste toename van privéverkeer in vergelijking met 2019. Dat zijn de gegevens die zijn verzameld door de European Business Aviation Association.

Door het opheffen van de coronabeperkingen is er veel vraag naar vliegtickets. In combinatie met de personeelstekorten op luchthavens, doordat bedrijven in coronatijd personeel hebben laten gaan, zorgt dit voor grote drukte. Verschillende maatschappijen brachten het aantal vluchten terug. Ook op Schiphol werd het mes in de capaciteit gezet om de chaos tegen te gaan.

Volgens luchtvaartadviesbureau WingX is het aantal mensen dat voor het eerst met een privéjet vliegt met 40 procent gestegen. Vooral ook omdat luchtvaartmaatschappijen hun zaakjes niet op orde hebben. Volgens Aeroaffaires, een netwerk van privéjetmaatschappijen in Europa worden privéjets ook steeds vroeger geboekt. Voorheen was een boeking twee dagen van tevoren ruim voldoende. Nu moet zeker een week van tevoren worden gereserveerd.

De snelle toename van de vluchten met privéjets heeft in Frankrijk voor ophef gezorgd. Dit vanwege de uitstoot van de toestellen, terwijl het land probeert te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Minister van Transport Clement Beaune wil van privéjets eisen dat ze vluchtgegevens openbaar maken. Ook wil hij richtlijnen opstellen voor het gebruik van privéjets als er op dat traject ook treinen of lijnvluchten beschikbaar zijn.

Ook in het Verenigd Koninkrijk liggen beroemdheden, royals en andere gebruikers van privéjets onder vuur. Door de oplopende kosten van levensonderhoud, die vooral de lagere en middenklasse treffen, is de toename van het aantal privéjets een belangrijk punt van economische tegenstelling in het land geworden.