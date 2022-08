UnitedConsumers: diesel en benzine nagenoeg even duur

Een liter diesel en een liter benzine kosten momenteel vrijwel evenveel. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers, dat de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt, betaal je voor een liter Euro95 nu 2,189 euro. Dat is gelijk aan een dag eerder. Voor diesel moet 2,184 euro per liter worden betaald. Dat is bijna 3 cent meer.

Volgens marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers is er een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat met name de dieselprijs hard is opgelopen. Sinds de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland is er minder aanvoer van olie en gas uit Rusland. Door de oorlog is vooral de gasprijs hard opgelopen. Dat zet extra druk op dieselprijzen. Diesel kan in veel gevallen als alternatief voor gas dienen.

Diesel is volgens Van Selms nog nooit eerder duurder geweest dan benzine. Doorgaans is het verschil zo’n 20 cent per liter. Maar sinds de oorlog in Oekraïne staat de markt volgens hem op zijn kop.

Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.