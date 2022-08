Alle ogen op inflatie aan einde cijferseizoen op beurzen

Op de beurs gaat deze week de aandacht volop uit naar de inflatie. Nadat verschillende beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) dit weekeinde al hintten op een stevige rente-ingreep tijdens de volgende vergadering, kan de ontwikkeling van de consumentenprijzen handelaren nog meer zicht geven op wat er gaat gebeuren.

Voor de eurozone komen de eerste cijfers over de inflatie in augustus woensdag naar buiten. In de vroege ochtend maakt het CBS dan ook bekend wat de Nederlandse inflatie was volgens de Europese methode. In juli ging de inflatie weer sterk omhoog nadat de prijzen de maanden ervoor steeds iets minder sterk waren gestegen.

Een dag voor de inflatiecijfers uit de eurozone komt Duitsland al met gegevens over de geldontwaarding in de grootste economie van Europa. Ook België brengt dan inflatiecijfers naar buiten.

Isabel Schnabel en François Villeroy de Galhau van de ECB gaven op zaterdag tijdens de centralebankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole aan dat het monetair beleid langer “krap” zal moeten blijven. Daarmee bedoelen ze dat de rente hoger wordt en er geen geld meer in de economie wordt gepompt.

Ook zal er een offer gebracht moeten worden, zei Schnabel die lid is van het uitvoerend bestuur van de ECB. Daarmee doelde ze op het verzwakken van de groei en de mate waarin er banen bijkomen. Doordat de inflatie deze keer een meer wereldwijd karakter heeft dan in het verleden, kunnen centrale banken daar ook minder goed vat op krijgen, waarschuwde ze.

Ook Villeroy de Galhau, de gouverneur van de Banque de France die normaal gematigd is, toonde zich een havik. Hij denkt dat de rente voor het einde van het jaar boven neutraal ligt, wat volgens hem tussen de 1 en 2 procent betekent. Momenteel is de rente 0 procent.

Later in de week volgen ook nog cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in verschillende Europese landen en de eurozone. Die gegevens helpen een beeld te vormen van een mogelijke recessie die eraankomt als gevolg van de hoge prijzen.

Qua bedrijfsnieuws staat er niet zo veel te gebeuren op de beurzen. In Amsterdam komen filtertechniekbedrijf NX Filtration en wetenschappelijk uitgever Brill met cijfers, net als games- en reclamebedrijf Azerion. Buiten de landsgrenzen openen het Chinese internetconcern Baidu en de Amerikaanse techbedrijven Hewlett Packard Enterprise, HP en Broadcom de boeken. Ook winkelketen Best Buy geeft een kwartaalupdate.