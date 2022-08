Johnson kondigt extra steun aan vanwege hoge energieprijs

Britse huishoudens krijgen steun van de overheid vanwege de hoge prijs voor energie. Dat heeft scheidend premier Boris Johnson aangekondigd in een gastbijdrage in de krant Mail on Sunday. “Komende maand maken we – wie het ook van mij overneemt – opnieuw een enorm financieel steunpakket bekend”, schrijft Johnson die de schuld van de inflatie bij de Russische president Vladimir Poetin legt.

Johnson wijst er ook op dat er de komende maanden al geld gaat naar de armste Britten, naar gepensioneerden, gehandicapten, maar ook naar alle huishoudens die een energierekening moeten betalen. “We moeten mensen door de crisis helpen. Er zijn al enorme hoeveelheden belastinggeld apart gezet om mensen te helpen hun rekeningen te betalen. Dat geld is onderweg en er komt meer de komende maanden.”

De Britse energietoezichthouder maakte vrijdag bekend dat in oktober de energieprijzen tot 80 procent omhoog gaan. Het hoofd van dat orgaan riep de regering al op om maatregelen te nemen.

Johnson geeft op 6 september het stokje als premier van het Verenigd Koninkrijk door aan Liz Truss of Rishi Sunak. Die twee strijden momenteel om het leiderschap van de Conservatieve Partij, waarbij Truss volgens opiniepeilers de beste papieren heeft.

Zij zou er volgens een andere Britse krant, The Telegraph, over nadenken om de btw te verlagen van 21 procent naar 15 procent. Volgens The Telegraph zou dat het gemiddelde Britse huishouden ruim 1300 pond per jaar schelen. Omgerekend is dat meer dan 1500 euro. Ook zou de stap de inflatie tot wel 2 procentpunt kunnen drukken. Wel zou de maatregel de regering per jaar zo’n 38 miljard pond aan belastinginkomsten schelen.