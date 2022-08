Krant: Duitsland bereidt nationalisatie Gazprom Germania voor

Duitsland bereidt zich voor om gasleverancier Gazprom Germania te nationaliseren, schrijft de krant Welt am Sonntag. Daartoe is al een onderneming opgericht waarin de voormalige Gazprom-dochter kan worden ondergebracht.

Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken is de onderneming waar Welt am Sonntag over schrijft, met de naam Securing Energy for Europe Holding GmbH, slechts uit voorzorg opgericht. “Op dit moment bestaat dat bedrijf alleen als een lege huls.”

Gazprom Germania wordt al sinds april door de Duitse energietoezichthouder bestierd. Die nam de leiding over nadat het Russische Gazprom dat bedrijf vanwege sancties aan zijn lot had overgelaten. Dat is echter een tijdelijke situatie. Het bedrijf is wel omgedoopt tot Securing Energy for Europe. Die onderneming handelt onder meer in gas en beheert gasopslagen.