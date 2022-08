Zwitserse politici willen via referendum kerncentrales behouden

Een groep Zwitserse politici probeert via een referendum te bewerkstelligen dat het Alpenland zijn kerncentrales behoudt. De actiegroep Stop Blackouts gaat vanaf komende week handtekeningen verzamelen om zo’n referendum af te dwingen.

Zwitserland besloot in 2017 om alle vijf de kernreactoren in het land te sluiten. Die beslissing volgde op de kernramp in het Japanse Fukushima na een tsunami. Inmiddels is al een reactor daadwerkelijk gesloten.

Stop Blackouts stelt dat kernenergie CO2-vrij en milieuvriendelijk is en dat Zwitserland dankzij de kerncentrales ook energiezekerheid had. Die staat nu op het spel, claimen de politici achter het initiatief. Zij willen dat in de grondwet wordt verankerd dat de regering in Bern verantwoordelijk wordt voor het garanderen van voldoende energie die afkomstig is “van een milieuvriendelijke manier van energieopwekking”.

Om een referendum af te dwingen is in Zwitserland het ophalen van 100.000 handtekeningen binnen achttien maanden nodig. Het land heeft zo’n 8,5 miljoen inwoners, waardoor zo’n 1,2 procent van de bevolking de petitie moet ondertekenen. Het kan overigens jaren duren voordat een referendum is gehouden en een grondwetswijziging is gerealiseerd.

Komende week komt de Zwitserse regering met een plan om met eventuele energietekorten door de oorlog in Oekraïne om te gaan. Naar verwachting leunt dat plan sterk op vrijwillige stroombesparing door huishoudens. Zwitserland produceert meer stroom dan het land gebruikt, maar is in de winter afhankelijk van import uit buurlanden. In juli liet een hoge ambtenaar al weten dat er mogelijk stroomstoringen van telkens 4 uur in steeds wisselende gebieden nodig zijn als er in de winter tekorten ontstaan.