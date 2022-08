AEX duikt onder 700 punten, Boskalis stijgt na hoger bod HAL

De AEX-index op het Beursplein dook maandag voor het eerst sinds 25 juli weer onder de grens van 700 punten. De waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de rente verder omhoog moet om de hoge inflatie te bestrijden, galmde nog na op de beurzen. Beleggers hadden juist gehoopt dat de Federal Reserve de rente in de grootste economie ter wereld iets minder agressief zou gaan verhogen.

Ook verschillende beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB), onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, hintten afgelopen weekeinde op een stevige rente-ingreep in de eurozone bij de volgende rentevergadering in september. Beleggers zullen deze week dan ook vooral letten op het inflatiecijfer over augustus, dat woensdag naar buiten komt.

Boskalis wist te ontsnappen aan de negatieve teneur. Investeerder HAL verhoogde het overnamebod op de baggeraar en maritiem dienstverlener naar 33 euro per aandeel. Dat is 1 euro meer dan het vorige bod. Boskalis vond het eerdere bod van HAL niet overtuigend genoeg om aan te bevelen aan zijn aandeelhouders, maar raadt ze nu wel aan hun stukken aan te melden. Het aandeel steeg 2,9 procent en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap. HAL daalde 0,5 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5, de AEX, noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent lager op 696,10 punten, na het verlies van 1,8 procent op vrijdag. De MidKap daalde 0,8 procent tot 938,39 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 2,7 procent. Ook betaalbedrijf Adyen stond in de staartgroep, met een min van ruim 2 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zakte ruim 1 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl raakte vrijdag al bijna 8 procent kwijt. Verzekeraar NN Group en dataleverancier Wolters Kluwer waren de enige stijgers in de AEX, met plussen van 0,1 procent.

Retail Estates daalde 0,5 procent. De investeerder in winkelvastgoed zag de huurinkomsten in het afgelopen kwartaal stijgen bij een vrijwel gelijke bezetting van de vastgoedportefeuille. Vanwege de macro-economische onzekerheden doet het bedrijf geen voorspellingen voor de rest van het jaar. Wel handhaaft de onderneming zijn dividendverwachting.

De euro bleef minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9945 dollar. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 0,6 procent meer, op 93,57 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent duurder op 101,30 dollar per vat.