Chinese olieconcerns boeken recordwinsten door hoge olieprijs

Chinese oliebedrijven hebben de eerste zes maanden van dit jaar afgesloten met recordwinsten, geholpen door de gestegen olieprijzen. De bedrijven, waaronder Petrochina, Sinopec en Cnooc, zijn erin geslaagd om de vele crises in het land te doorstaan, waaronder de problemen op de vastgoedmarkt en de impact van het strenge coronabeleid.

De oliebedrijven merkten wel dat de binnenlandse vraag naar olie en gas minder groot was, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door de hogere prijzen. Daarbij is de verwachting dat de economie van China, in omvang de tweede ter wereld, de komende tijd zal aantrekken. Beleidsmakers in China zetten alles op alles om de economie aan te jagen en dat is ook goed nieuws voor de olieconcerns.

In de eerste zes maanden bedroeg de gemiddelde prijs van ruwe olie wereldwijd 105 dollar per vat. Daarmee lag de prijs 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2021. Dit is een meevaller is voor olieproducenten na meerdere jaren met lage prijzen.

De oliemaatschappijen waarschuwden wel dat de wereldeconomie wordt bedreigd door stagflatie en geopolitieke spanningen. Vooral dat laatste aspect zal zorgen voor sterk schommelende olieprijzen. Verder verwachten de bedrijven de investeringen in olie- en gasproductie op te voeren, vooral om aan de Chinese behoefte van energiezekerheid te kunnen voldoen.