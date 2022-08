Frankrijk waarschuwt bedrijven voor mogelijk rantsoeneren energie

De Franse premier Elisabeth Borne heeft bedrijven gewaarschuwd dat er mogelijk een rantsoenering van energie kan zijn komende winter als gevolg van de Europese energiecrisis. Ze roept het Franse bedrijfsleven dan ook op zoveel mogelijk energie te besparen.

“Als het komt tot rantsoenering dan zullen bedrijven het eerste geraakt worden. Helaas moeten we ons daarop voorbereiden”, zei Borne op een bijeenkomst van werkgeversorganisatie MEDEF. Ze riep bedrijven op om snel te handelen en in september met energiebesparende plannen te komen.

Borne gaf aan dat de overheid al bezig is met voorzorgsmaatregelen en onder meer kijkt naar steun voor bedrijven die hard geraakt zouden worden door rantsoenering. Ze stelde wel dat Frankrijk minder gevoelig is voor de energiecrisis dan andere Europese landen, omdat het veel energie opwekt in kerncentrales.

De Franse president Emmanuel Macron riep in juli al het bedrijfsleven en de publieke sector op om energie te besparen en daarmee het goede voorbeeld te geven. Ook huishoudens moeten volgens Macron zoveel mogelijk doen om het energieverbruik te verlagen.