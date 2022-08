Grotere terugroepactie bepaalde ademhalingsapparaten Philips

Zorgtechnologieconcern Philips gaat een eerdere terugroepactie voor bepaalde ademhalingsapparaten uitbreiden vanwege problemen met plastic materialen. Het gaat volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA om circa 1700 BiPAP-apparaten die nu wereldwijd worden teruggeroepen. Eerder waren dat er 43.

In de Verenigde Staten worden 386 BiPAP-apparaten teruggehaald, de rest elders in de wereld. In Nederland zijn er geen apparaten die terug moeten. De motor van deze machines kan plastic bevatten dat hier niet geschikt voor is waardoor chemische stoffen kunnen vrijkomen. Ook kunnen de apparaten daardoor uitvallen tijdens het gebruik.

Philips heeft naar eigen zeggen geen meldingen gekregen van letsel bij patiƫnten door het probleem en zegt de zaak zo snel mogelijk te willen oplossen. Volgens een woordvoerder van Philips worden de extra apparaten voor de zekerheid teruggeroepen. De eerste 43 apparaten werden al in april vorig jaar teruggehaald. Deze actie wordt nu dus uitgebreid tot 1700 stuks. Er zouden geen verdere kosten aan de vergrote terugroepactie verbonden zijn.

De terugroepactie van de BiPAP-apparaten staat los van de veiligheidsmelding van de slaapapneu-apparaten van Philips vanwege de problemen met het geluiddempende schuim. Wel wordt het mogelijke plasticprobleem met de BiPAP-apparaten via hetzelfde vervangings- en reparatieprogramma opgelost.

Het isolatieschuim in apneu-apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips is nu bezig met een terugroepactie van die slaapapneu-machines. Er moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten worden vervangen. De kwestie kostte het bedrijf al honderden miljoenen euro’s.