HAL bereikt akkoord met Boskalis over overname na hoger bod

Investeerder HAL verhoogt het overnamebod op baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis naar 33 euro per aandeel. Dat is 1 euro meer dan bij het vorige bod waarmee een prijskaartje van 4,2 miljard euro op Boskalis werd geplakt. Dat is nu dus ruim 4,3 miljard euro gelet op de 129 miljoen uitstaande aandelen Boskalis. De leiding van Boskalis is akkoord met het nieuwe bod en raadt ook aandeelhouders aan hun stukken aan te melden.

De aanmeldingstermijn voor de overname is verlengd tot 6 september. De eigenlijke aanmeldtermijn liep op 2 september af. Maar door het nieuwe bod is er ook sprake van een nieuwe termijn die volgens de regels minstens zeven dagen moet zijn.

HAL probeert al langer Boskalis in te lijven. De leiding van Boskalis gaf eerder te kennen het vorige bod van HAL te laag te vinden. Een eerder overleg over het ophogen van het bod leidde tot niets. Afgelopen week werden aandeelhouders van Boskalis bijgepraat over de overnamepoging. Daar bleek de animo voor de overname niet al te groot, wat HAL er vermoedelijk toe heeft aangezet een nieuw hoger bod uit te brengen.

Inmiddels heeft de investeerder samen met een speciale stichting die al sinds maart aandelen Boskalis opkoopt, 55,6 procent van de aandelen in handen. De overname gaat volgens de gestelde voorwaarden door als minstens 85 procent van de stukken is aangemeld.