Shell-topman verwacht langere tijd dure olie

De oliemarkt zal nog wel een tijdje krap blijven, verwacht Shell-topman Ben van Beurden. Daardoor blijven de prijzen van de fossiele brandstof ook nog langer hoog, zei hij tijdens een bijeenkomst in Stavanger.

Van Beurden denkt dan ook dat de energiecrisis na deze winter niet zomaar gedaan is. “Het kan zomaar dat we meerdere winters op zoek moeten naar oplossingen om voldoende gas en stroom te hebben.”

Tesla-topman Elon Musk was ook bij de conferentie in Noorwegen en stelde dat de wereld de komende jaren nog olie en gas nodig heeft om te zorgen dat de maatschappij kan blijven draaien. De volledige overgang naar duurzame energie zal namelijk nog enige decennia duren, schat de rijkste man op aarde in.

In de ogen van Musk is beperkte exploratie van nieuwe olie- en gasvelden daarom nog altijd noodzakelijk. Op termijn ziet hij voor Europa in windenergie van de Noordzee een goede energiebron, met name in de winter. Als die gecombineerd wordt met accu’s om de niet direct gebruikte stroom op te vangen en later in te kunnen zetten, kan Europa daarmee een groot deel van zijn energieverbruik duurzaam maken.