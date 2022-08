Staking treinen zorgt niet voor grote problemen op Schiphol

De treinstaking in Noord-Holland heeft maandagochtend geen grote gevolgen gehad op Schiphol. Reizigers kwamen vooral met de auto aan, waardoor het iets drukker was. Voor arriverende reizigers was het even zoeken op Schiphol, waar nog wel een deel van de treinen reed. Verder waren zij aangewezen op bussen of taxi’s.

Ook verder liep alles door op Schiphol, waar nog wat meer reizigers vertrokken dan in het weekeinde. Desondanks waren er geen lange rijen voor de beveiligingscontrole. De maximale wachttijd bedroeg op het piekmoment 45 minuten. Ook het aantal aankomende reizigers lag nog hoog.

De kofferproblemen op Schiphol houden nog altijd aan. In de vier aankomsthallen liggen op verschillende plekken honderden koffers die nog met hun eigenaren moeten worden herenigd.