Damrak schuift rentezorgen aan de kant, chipbedrijven aan kop

Beleggers op het Damrak schoven dinsdag de rentezorgen weer aan de kant en gingen op koopjesjacht. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML werden opgepikt na de forse koersverliezen een dag eerder. Ook Philips stond in de belangstelling wegens de uitbreiding van een eerdere terugroepactie voor bepaalde ademhalingsapparaten van het zorgtechnologiebedrijf.

Na de waarschuwingen van de centrale bankiers in de Verenigde Staten en Europa voor stevige renteverhogingen om de hoge inflatie te bestrijden, kijken beleggers vooral uit naar het Europese inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Ook wordt gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 704,06 punten. Maandag zakte de hoofdindex voor het eerst in ruim een maand tijd onder de 700 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 948,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,7 procent bij.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 4,4 procent. Een dag eerder raakten de chipbedrijven nog tot 4,6 procent kwijt. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, fintechbedrijf Adyen en ING stonden in de kopgroep van de AEX, met plussen van ruim 2 procent.

Philips klom 0,9 procent. Volgens de Amerikaanse toezichthouder moet het concern nu ongeveer 1700 ademhalingsapparaten wereldwijd teruggeroepen. Eerder waren dat er 43. Philips is al bezig met een grote terugroepactie van apneu-apparaten vanwege isolatieschuim dat kan afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers tot gevolg. In totaal moeten 5,5 miljoen van deze apparaten worden vervangen.

Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 1,9 procent vanwege een terugval van de olieprijzen na de sterke opmars aan het begin van de week. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper en kostte 95,46 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 102,58 dollar. Maandag stegen de olieprijzen nog met ruim 4 procent.

In de MidKap klom energiespecialist Alfen meer dan 2 procent na het binnenslepen van een grote opdracht in Zweden. Bij de kleinere bedrijven steeg NX Filtration ruim 3 procent. De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie zag de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar groeien.

In Parijs klom Engie dik 1 procent. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de gasleveringen aan het Franse energiebedrijf verminderd. Engie heeft naar eigen zeggen echter genoeg gas om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0032 dollar.