Duitse inflatie weer gestegen in augustus

De inflatie in Duitsland is in augustus weer gestegen, na in juli nog licht gedaald te zijn. Volgens het Duitse federale statistiekbureau stegen de consumentenprijzen in de grootste economie van Europa deze maand met 7,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is het hoogste niveau sinds de oliecrisis van de jaren zeventig en gelijk aan de inflatie van mei.

In juli kwam de inflatie nog uit op 7,5 procent. Volgens het statistiekbureau werd de inflatie in augustus weer verder aangejaagd door de hogere prijzen voor energie en voedsel. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode steeg de Duitse inflatie naar 8,8 procent, van 8,5 procent in juli.

De Duitse overheid heeft maatregelen genomen om huishoudens te helpen met de stijgende consumentenprijzen door bijvoorbeeld goedkope ov-tickets en een verlaging van de accijns op brandstof. Per donderdag lopen deze tijdelijke maatregelen af, wat mogelijk kan zorgen voor een verder oplopende inflatie in Duitsland.

De Bundesbank denkt dat het geharmoniseerde inflatieniveau tegen het einde van dit jaar kan stijgen naar 10 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde in juli de rente met een half procentpunt en kan volgende week de rente mogelijk met driekwart procentpunt gaan verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken. Woensdag komen inflatiecijfers voor het eurogebied naar buiten.