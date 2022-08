Duitsland gaat met Canada in zee voor productie en transport waterstof

Het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Canada is niet voor niets geweest. Op de tweede dag van het driedaagse bezoek werd er een deal gesloten voor de productie en het transport van waterstof. Wat is er precies afgesproken?

In het afgelegen stadje Stephenville in Newfoundland en Labrador, een oostelijke Canadese provincie, zijn de omstandigheden ideaal voor de productie van waterstof. Op deze plek werd dan ook een akkoord getekend door de Canadese energieminister Jonathan Wilkinson en de Duitse economieminister Robert Habeck.

Duitsland als belangrijke handelspartner

De samenwerking die Canada aangaat met Duitsland is in gang gezet met als doel een waterstofeconomie te lanceren. Een waterstofeconomie is een mogelijk toekomstige economie waarbij waterstofgas de belangrijkste energiedrager is. Dit in tegenstelling tot de huidige economie waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn. In het akkoord is vastgelegd dat de twee landen ruim voor 2030 een trans-Atlantische bevoorradingsketen willen creëren, met de eerste leveringen voorzien voor 2025.

Historische stap voorwaarts

De Canadese premier Justin Trudeau was ook aanwezig in Stephenville en sprak van een historische stap voorwaarts voor de gemeenschappelijke toekomst met Duitsland. Volgens Trudeau moet de samenwerking banen en economische groei scheppen en schone energie bevorderen.

Duitsland is bijzonder afhankelijk van Russisch gas en is om die reden hard op zoek naar alternatieve energiebronnen. Moskou is de gaskraan namelijk langzaam aan het dichtdraaien. Scholz is dan ook blij met het nieuwe akkoord met Canada en noemt het een belangrijke stap voor een duurzame energiebevoorrading voor de toekomst. En Duitsland is niet de enige die moet gaan nadenken over energiebronnen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap moet heel Europa het gasverbruik met een derde terugbrengen wanneer Rusland de gastoevoer stopt. En dat kan natuurlijk nogal wat problemen veroorzaken.

Klimaatneutrale waterstof

Op dit moment is de kostprijs voor het produceren van koolstofarme waterstof nog duurder dan de aankoop van gas. Experts zijn er echter van overtuigd dat waterstof op middellange termijn uiteindelijk goedkoper is. Het Canadese energiebedrijf Everwind ondertekende met de Duitse Eon en Uniper alvast een memorandum over de import van klimaatneutrale waterstof uit Canada. De bedrijven willen elk een aankoopcontract voor 500.000 ton ammoniak, dat wordt gebruikt voor het transport van waterstof.