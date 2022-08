Gevluchte Turkse fraudeur met cryptomunten opgepakt in Albanië

Een vermeende grote Turkse fraudeur met cryptomunten is opgepakt in Albanië. De man wordt er door de Turkse autoriteiten van verdacht cryptobeleggers voor een bedrag van 2 miljard dollar te hebben opgelicht. In april vorig jaar werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor Faruk Fatih Özer en werd al vermoed dat hij naar Albanië was gevlucht.

Özer was de oprichter en topman van een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta in Turkije, genaamd Thodex. De handel op Thodex werd vorig jaar april plots stilgelegd, waarna Özer Turkije ontvluchtte. De Turkse politie arresteerde tientallen mensen die werden verdacht van betrokkenheid bij de cryptofraude.

Nu is dus ook Özer gearresteerd, aldus het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd opgepakt in de Albanese stad Vlorë. Er wordt nu gewerkt aan een procedure om Özer uit te leveren aan Turkije. De cryptofraudeurs worden onder meer beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, samenzwering en witwassen. Ze kunnen jarenlange gevangenisstraffen krijgen.

Mogelijk hebben bijna 400.000 mensen hun investeringen op Thodex verloren. Veel Turken zochten hun toevlucht in handelsplatformen zoals Thodex om te beleggen in digitale munten als bitcoins. Op die manier wilden ze hun spaargeld beschermen tegen de hoge inflatie en de sterke koersschommelingen van de Turkse lira.