Instituut: materialentekort Duitse industrie wat minder nijpend

Het tekort aan materialen in de Duitse industrie is wat minder nijpend geworden. In een peiling van het gerenommeerde economische onderzoeksinstituut Ifo heeft 62 procent van de bedrijven in augustus aangegeven te kampen met tekorten aan onderdelen en materialen. Een maand eerder was dat ruim 73 procent.

De grootste problemen spelen in de machinebouw en de elektronica-industrie. Het gaat bijvoorbeeld om tekorten aan chips, maar ook aan grondstoffen zoals aluminium, staal en verpakkingen. Vanwege chiptekorten hebben bijvoorbeeld Duitse autobouwers de productie moeten stilleggen of afschalen. In de industrie voor meubelproductie en lederwaren namen de problemen met gebrek aan materialen juist wat af.

Ifo-deskundige Klaus Wohlrabe stelt dat de kleine verlichting aan het materialenfront onvoldoende zal zijn om te zorgen voor een sterke opleving van de industriële productie die de Duitse economie kan helpen groeien. “Helaas spreken we nog niet van duurzame verlichting wat betreft de tekorten aan materialen”, zegt Wohlrabe in een commentaar.