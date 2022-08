Personeelstekorten autobranche lopen verder op

De personeelstekorten in de auto- en motorbranche lopen verder op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan een derde van de ondernemers zegt een tekort aan personeel te hebben aan het begin van het derde kwartaal. Drie maanden eerder was dat nog minder dan een kwart. In totaal staan er bijna 10.000 banen open, het hoogste aantal in 25 jaar.

De zorgen om die tekorten drukken ook op het vertrouwen dat ondernemers in deze branche hebben. Dat liep in het tweede kwartaal wat terug. Ook ten opzichte van andere branches zijn de ondernemers in de autosector wat pessimistischer.

De omzet van de auto- en motorbranche groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Die toename is volgens het statistiekbureau voor het grootste deel terug te voeren op hogere prijzen.

Vooral gespecialiseerde reparatiebedrijven zagen de omzet toenemen, met wel 13,7 procent. Ook de handel in zwaardere bedrijfswagens en in auto-onderdelen bracht ruim 10 procent meer op.

Importeurs van nieuwe personenauto’s zetten 8 procent meer om op jaarbasis. De handel in en reparatie van personenauto’s bracht maar 1,8 procent meer omzet op dan een jaar eerder. Dat heeft vooral te maken met de sterke groei in het tweede kwartaal van 2021, waarin veel omzetverlies van tijdens de coronacrisis werd ingehaald.