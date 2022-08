Reizigers zoeken alternatieve vervoermiddelen door staking NS

Reizigers zoeken naar alternatieve vervoermiddelen vanwege de estafettestakingen van de Nederlandse Spoorwegen. Zo worden er meer deelauto’s gebruikt en nemen mensen vaker de bus naar hun werk.

Het gebruik van deelauto’s steeg dinsdag met 50 procent, melden aanbieders MyWheels en Amber. Vorige week constateerde MyWheels bij een eerdere stakingsronde op het spoor een stijging van ruim 20 procent in het aantal ritten ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal boekingen steeg “gigantisch”.

De zakelijke deelautoaanbieder Amber, die onlangs met MyWheels samenging, meldt een stijging van ruim een kwart aan afgelegde kilometers vorige week toen de stakingen begonnen ten opzichte van de week ervoor. Met name het aantal zakelijke kilometers steeg, met 62 procent.

Busbedrijf Flixbus meldde maandag al dat de staking van dinsdag zou leiden tot “ongebruikelijke activiteit” op de binnenlandse lijnen. Het busbedrijf is ook in andere landen buiten Nederland actief. Flixbus zegt in een verklaring al sinds het begin van de onderhandelingen tussen vakbonden en de NS over de cao “een buitengewoon hoge vraag” te zien naar de busdiensten. Zowel het internetverkeer als het aantal boekingen kende “een flinke groei”. Flixbus verbindt twintig steden door heel Nederland.

Door de estafettestaking dinsdag in Midden-Nederland rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal – Schiphol. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland.