Stemming onder ondernemers in de industrie stuk minder

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in augustus sterk verminderd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) oordeelden industriebedrijven vooral negatiever over de voorraden gereed product. Ook over de orderpositie en verwachte bedrijvigheid groeide het pessimisme.

In bijna alle bedrijfstakken was sprake van een gedaald producentenvertrouwen. Dat gold evenwel niet voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie, waar de stemming iets verbeterde. Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren net als de voorgaande maanden verreweg het meest positief.

De graadmeter van het statistiekbureau voor het vertrouwen in de industrie ging omlaag naar 4,6, van een stand van 8,4 in juli. Het producentenvertrouwen ligt daarmee nog wel boven het langjarige gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Het CBS meldde ook dat de Nederlandse industrie in juni 6 procent meer produceerde dan een jaar eerder. Daarmee groeide de sector minder hard dan in mei. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, bleef het vertrouwen van Duitse producenten gelijk. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie steeg in juni met 0,2 procent in vergelijking met een jaar eerder.