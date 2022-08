Wall Street veert op na recente forse koersverliezen

De aandelenbeurzen in New York veerden dinsdag op na de koersverliezen in de afgelopen twee handelssessies. Beleggers schoven hun zorgen over de toekomstige renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank aan de kant en kochten aandelen die sterk waren afgestraft in de recente verkoopgolf.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger, op 32.165 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,2 procent, tot 4038 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent, tot 12.067 punten. De techgraadmeter raakte in de afgelopen twee handelsdagen bijna 5 procent kwijt. Die koersval volgde op de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell van afgelopen vrijdag dat de rente in de VS verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden.

Twitter daalde 0,6 procent. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de beschuldigingen door een klokkenluider aan het adres van het socialemediaplatform de reden zijn geweest dat Tesla-topman Elon Musk de beoogde overname niet door wilde zetten. Volgens de klokkenluider, het voormalig hoofd beveiliging van Twitter, wisten de topmensen van het bedrijf niets van het aantal spam- of robotaccounts, of boeide het ze niet. De advocaten van Musk hebben de klokkenluider opgeroepen om te komen getuigen in de zaak.

Best Buy steeg 7,5 procent. De verkoper van elektronica zag de omzet in het tweede kwartaal met 13 procent dalen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Het concern had zijn verwachtingen voor het afgelopen kwartaal en het hele jaar echter in juli al verlaagd. Doordat Amerikanen meer geld kwijt zijn aan dagelijkse boodschappen en benzine, zullen ze volgens de keten minder geld uitgeven aan elektronica en zal de omzet dit jaar dalen.

Baidu daalde ruim 6 procent. Het Chinese internetbedrijf, eigenaar van de populairste zoekmachine in China, zag de omzet afgelopen kwartaal dalen door de uitdagende economische omstandigheden in China en de strenge coronamaatregelen. De onderneming boekte echter wel weer nettowinst, na een verlies een jaar geleden, mede dankzij sterke groei van zijn cloud-activiteiten.

Bed Bath & Beyond zette de opmars voort en dikte 8 procent aan. Maandag werd de verkoper van huishoudelijke artikelen, die later deze week met een strategische update komt, al een kwart meer waard. Het aandeel laat al enige tijd grote koersschommelingen zien doordat kleine beleggers die actief zijn op sociale media de koers in beweging zetten.

De oliesector kampte met een terugval van de olieprijzen na de sterke opmars een dag eerder. Grote maatschappijen als Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Oil en Occidental Petroleum daalden tot 3,8 procent. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 3,8 procent minder op 93,33 dollar. Brentolie werd eveneens 3,8 procent goedkoper op 101,12 dollar. Maandag stegen de olieprijzen nog met ruim 4 procent.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0027 dollar.