Bedrijfslobby Italië vreest faillissementsgolf door energiecrisis

Door de hogere energieprijzen is de toekomst van zeker 120.000 Italiaanse ondernemingen in de dienstensector, waaronder horecabedrijven, onzeker. Volgens bedrijfslobby Confcommercio kunnen zij in de komende tien maanden failliet gaan. Daardoor zouden zeker 370.000 banen op de tocht staan.

Dit jaar zullen Italiaanse dienstverlenende bedrijven in totaal zo’n 33 miljard euro kwijt zijn aan energierekeningen. Dat is drie keer zoveel als in 2021, aldus de lobbygroep.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie in Rome riepen Confcommercio en verschillende winkelorganisaties de regering van Mario Draghi op om meer belastingverlagingen door te voeren om bedrijven te helpen de energieproblemen aan te pakken. Daarbij werd onder andere gevraagd om een verlaging van de accijnzen en een reductie van de btw op brandstof.

Rome heeft dit jaar al meer dan 50 miljard euro uitgetrokken om de gevolgen van de hogere energiekosten voor bedrijven en huishoudens op te vangen. De inflatie in Italië ligt momenteel op 9 procent. Confcommercio stelde dat winkels en dienstverleners hun lichten elke dag om 12 uur een kwartier uit zouden moeten laten om het publiek bewuster te maken van de problemen.