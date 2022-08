Gaspijplijn Nord Stream gaat weer dicht, Gazprom claimt onderhoud

Gaspijplijn Nord Stream 1 gaat opnieuw dicht voor onderhoud, heeft het Russische staatsgasconcern Gazprom aangekondigd. Woensdag om 04.00 uur in de ochtend wordt de gastoevoer stilgelegd en pas 72 uur later wordt die hervat. In tegenstelling tot de sluiting eerder deze zomer betreft het hier geen gepland onderhoud.

Toen Nord Stream 1, een gaspijplijn die van de Russische kust onder de Oostzee doorloopt naar het Duitse Lubmin, na een onderhoud van tien dagen weer open ging, verlaagde Gazprom de hoeveelheid gas die door de lijn heen kwam. Die ging omlaag naar een vijfde van het normale niveau. Gazprom had daarvoor ook al twee keer de hoeveelheid gas die naar Duitsland kwam verminderd, wat Rusland het verwijt van de Duitse politiek opleverde dat het land gas als politiek drukmiddel inzet. Moskou zou Duitsland zo willen straffen voor de sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook nu is er de angst dat Gazprom het onderhoud zal aangrijpen om nog minder gas aan Duitsland te leveren. De Duitse gasopslagen zitten ondertussen al voller dan dat land zich voor dit moment ten doel had gesteld, zei bondskanselier Olaf Scholz dinsdag. Dus zelfs met wat extra tegenslag lijkt Duitsland op tijd klaar te kunnen zijn voor de winter.