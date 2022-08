Gazprom straalt op beurs Moskou, inflatie drukt sentiment Europa

Het Russische Gazprom won woensdag bijna een kwart aan waarde op de beurs in Moskou. Het staatsgasbedrijf spint duidelijk garen bij de sterk gestegen gasprijs. Gazprom boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst en kondigde aan ook een recordbedrag van omgerekend 20 miljard euro aan interim-dividend uit te keren. Door de winst van Gazprom sloot de Russische beurs met een winst van bijna 4 procent.

Gazprom speelt een hoofdrol in de Europese energiecrisis en heeft de gasleveringen aan verschillende Europese landen al afgesloten. Ook heeft het bedrijf woensdag de gastoevoer naar Duitsland via de Nord Stream 1-pijplijn stilgelegd vanwege onderhoud en levert het geen gas meer aan het Franse energiebedrijf Engie wegens een betalingsgeschil.

Op de Europese beurzen speelden vooral inflatiezorgen. Het leven in de eurozone bleek opnieuw een stuk duurder te zijn geworden. De inflatie steeg naar een recordniveau van 9,1 procent. In Nederland was dit 13,6 procent. Steeds meer economen vrezen dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door de hoge inflatie en de pogingen om deze in te dammen. De Europese Centrale Bank (ECB) beslist volgende week over de rente en komt dan ook met nieuwe prognoses voor de inflatie en economische groei.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de handelsdag af met een verlies van 1,5 procent, op 680,31 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 925,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent.

Olie- en gasconcern Shell stond bij de grootste dalers in de AEX, met een verlies van 2,7 procent. Voor de derde maand op rij stevent olie af op een prijsdaling door de tragere wereldwijde groei en het scherpere beleid van centrale banken. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper, op 91,20 dollar per vat. Brentolie kostte 2,5 procent minder, op 96,80 dollar.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond ook in de staartgroep, met een min van 3,4 procent. Informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een verlies van 6,2 procent. Philips zakte 0,6 procent. Het zorgtechnologiebedrijf moet een boete betalen van 4,2 miljoen euro aan de Amerikaanse overheid omdat de onderneming het leger niet goed heeft ge├»nformeerd over aanpassingen aan bepaalde producten. Philips leverde aan de Amerikaanse strijdkrachten apparaten voor de controle van de hartslag van pati├źnten.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0072 dollar.