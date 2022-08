Italië gaat met consortium AF-KLM praten over verkoop ITA Airways

De Italiaanse overheid gaat exclusieve onderhandelingen voeren met een consortium met daarin Air France-KLM, het investeringsfonds Certares en het Amerikaanse Delta Air Lines over een overname van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways. Dat maakte het ministerie van Financiën bekend.

ITA is de opvolger van het failliete Alitalia. Die maatschappij werd door de Italiaanse staat overeind gehouden om vervolgens onder de nieuwe naam en afgeslankte vorm een doorstart te maken.

Rome wil ITA privatiseren en de groep van Air France-KLM, Certares en Delta wordt nu uitgenodigd voor onderhandelingen over een verkoop van ITA. Een rivaliserend bod van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa wordt daarmee afgewezen. Lufthansa trekt daarbij samen op met MSC, een Zwitsers-Italiaans bedrijf dat zowel containervervoer biedt als cruiseschepen uitbaat.

Demissionair premier Mario Draghi had begin augustus gezegd dat hij de verkoop van ITA nog wil afronden. Draghi heeft het ontslag van zijn regering aangeboden, maar blijft aan als regeringsleider totdat er een nieuwe regering is. Op 25 september worden er verkiezingen gehouden in Italië.