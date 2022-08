MSC krijgt eigen terminal op Maasvlakte Rotterdam

Rederij MSC krijgt op termijn een eigen grote terminal in de haven van Rotterdam. Het bedrijf, dat onderdeel is van Hutchison Ports, wil in de Europahaven op de Maasvlakte een nieuwe terminal realiseren. De containerterminal zal in fases gebouwd en in gebruik genomen worden. De eerste fase van de terminal zal in het derde kwartaal van 2027 operationeel zijn, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

De volledige terminal zal uiteindelijk bestaan uit vijf zogeheten deepsea-ligplaatsen met een totale lengte van 2,6 km. Allard Castelein, topman van Havenbedrijf Rotterdam zegt in een reactie “zeer verheugd” te zijn met de uitbreidingsplannen van MSC. Als de terminal volledig operationeel is zal deze goed zijn voor de verwerking van 6 tot 7 miljoen TEU, de standaardmaat voor containers.

“Dit is een forse versterking van onze leidende positie als Europa‚Äôs grootste containerhaven”, aldus Castelijn. De uitbreiding draagt volgens hem ook bij aan het verder verbeteren van de concurrentiepositie van zowel klanten als de haven.