Nieuw cijfer inflatie laat invloed stijging gasprijs zien

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt woensdagochtend vroeg met een inflatiecijfer over augustus volgens de Europese methode. In juli schoten de consumentenprijzen onverwacht weer omhoog wat tot een inflatie van 11,6 procent leidde. Ook deze maand zou er goed weer een toename kunnen komen, want de gasprijs ging de laatste weken hard omhoog.

Het cijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt pas volgende week. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Het Europese statistiekbureau Eurostat gebruikt die cijfers voor zijn eigen inflatiecijfer over de eurozone dat later woensdagochtend verschijnt.

Dat cijfer bedroeg vorige maand 8,9 procent en was daarmee beduidend lager dan de Nederlandse inflatie. Dat komt omdat andere landen de energieprijzen bijvoorbeeld aan een maximum hebben gebonden. Zo is de verwachting dat de prijzen in Frankrijk en Italiƫ wat minder hard toenemen dan in juli. Economen verwachten in doorsnee dat cijfer voor de eurozone wel weer wat verder oploopt.