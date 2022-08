Qatar bouwt ’s werelds grootste fabriek voor blauwe ammoniak

Qatar gaat ’s werelds grootste fabriek bouwen voor blauwe ammoniak. Dat is een van de nieuwere brandstoffen en wordt gezien als schonere energiebron. Met de bouw van de fabriek is omgerekend zo’n 1,2 miljard euro gemoeid. De installatie moet in 2026 gereed zijn.

De sterk ruikende chemische stof wordt door gasproducerende landen zoals Qatar bestempeld als een alternatief voor waterstof. Door het hoge waterstofgehalte kan het ook worden gebruikt om de chemische stof op te slaan of te vervoeren.

Ammoniak maakt al een groot deel uit van de wereldwijde meststoffenindustrie. CO2 wordt afgevangen en opgeslagen als onderdeel van de productie van blauwe ammoniak.

“We zien een toenemende belangstelling voor het gebruik van ammoniak als brandstof, gedreven door de noodzaak om de CO2-uitstoot in het energie-ecosysteem te verminderen,” zei minister van Energie Saad al-Kaabi, die tevens de baas van staatsbedrijf Qatar Energy is. “PotentiĆ«le klanten hebben hun behoefte geuit aan koolstofarme brandstoffen, waaronder blauwe ammoniak. En wij hebben op een pragmatische en zinvolle manier en op schaal gereageerd.”

Qatar Energy maakt momenteel enorme winsten met vloeibaar gemaakt aardgas. Volgens de onderneming moet de fabriek 1,2 miljoen ton ammoniak per jaar kunnen produceren. Daarmee zou het dus de grootste faciliteit op dat vlak ter wereld zijn.