Russische economie kromp slechts licht in eerste zes maanden

De Russische economie is in het eerste halfjaar met 0,4 procent gekrompen. Dat is veel minder dan verwacht door alle sancties tegen het land na de inval in Oekraïne. De sterk gestegen prijzen van olie en gas stutten echter de economie, die nu op weg lijkt naar een krimp van 3 procent in heel dit jaar.

Ook kapitaalinvesteringen gaven de Russische economie steun. Er werd zelfs meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Vooral in de mijnbouw en de productie van goederen werd meer geld gestoken.

Rond het begin van de oorlog in Oekraïne voorspelden Russische ambtenaren nog een krimp van 12 procent voor de economie door de sancties. Dat zou de grootste neergang zijn geweest sinds de economische crisis na het ineenstorten van de Sovjet-Unie.

Toch zijn er ook wel tekenen van moeilijker tijden. Ondanks een historisch lage werkloosheid daalden de reële lonen, oftewel de lonen gecorrigeerd voor de inflatie, in juni met meer dan 3 procent op jaarbasis. Een maand later gingen de winkelverkopen met haast 9 procent omlaag en ook de consumentenprijzen blijven dalen, wat een teken kan zijn van afnemende vraag. Overigens waren vrijwel alle prijzen direct na de Russische inval omhoog geschoten, waardoor het leven ondanks de recente dalingen nog altijd duur is.

De dalende prijzen bieden de Russische centrale bank wel ruimte om de rente verder te verlagen. Daarmee kan de bank proberen de economie aan te jagen.