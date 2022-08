Supermarkten: zorgen om inflatie, consument koopt bewuster

De Nederlandse supermarkten maken zich naar eigen zeggen zorgen om de hoge inflatie. Ze merken ook dat consumenten hun uitgaven steeds beter in de gaten houden en hebben allemaal eigen kortingsacties. Dirk en Vomar maakten de afgelopen weken bekend tientallen basisproducten niet meer in prijs te zullen verhogen. Albert Heijn, Jumbo en PLUS wijzen op vergelijkbare acties.

Zo noemt Albert Heijn de zogeheten Prijsfavorieten, zoals de supermarktketen voordelige eigenmerkproducten noemt. Die zijn steeds populairder bij klanten. Jumbo stelt de verkoopprijzen van producten bij andere winkels dagelijks in de gaten te houden om aan zijn belofte te kunnen voldoen om “euro’s goedkoper” te zijn. Ook bij de tweede supermarktketen van Nederland worden de producten van het huismerk vaker verkocht.

PLUS stelt dat het sinds 2019 de prijzen van veel groenten en fruit blijvend heeft verlaagd. In 2020 kwamen daar volgens de keten nog duizend producten bij die onder meer lang houdbaar zijn. Het supermarktbedrijf, dat bezig is met een fusie met COOP, wil vanwege concurrentieoverwegingen niet inhoudelijk reageren op de vraag wat er verder bij de vestigingen gebeurt om de prijzen laag te houden.

Directeur Marc Jansen van branchevereniging CBL ziet dat de verschillende supermarkten elk hun eigen acties hebben. “Dat is goed, laat de markt zijn werk maar doen.” Volgens Jansen waren er wel oproepen om gezamenlijk de prijzen te beperken, maar mag dat helemaal niet.

CBL deed eerder al een oproep aan het kabinet om sneller met lastenverlichting te komen door bijvoorbeeld de btw op voedsel te verlagen. Ook zouden de kosten voor arbeid voor bedrijven omlaag kunnen. Supermarktketens berekenen namelijk zelf niet alle prijsstijgingen door aan hun klanten.