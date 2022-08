TUI moet met FNV praten over nieuwe cao cabinepersoneel

Touroperator TUI moet voortaan ook met vakbond FNV praten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel van zijn vliegtuigen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald nadat FNV een zaak was begonnen tegen de reisonderneming. Die weigerde met FNV in gesprek te gaan ondanks dat vakbondsleden wilden dat de bond hen vertegenwoordigde.

TUI maakte tot nu toe afspraken over de arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad (or). Maar het cabinepersoneel vroeg al meerdere keren om een eigen cao en vertegenwoordiging door een vakbond. De rechters menen dat het personeel daarmee ook vraagtekens stelt bij de huidige gang van zaken en zich niet voldoende vertegenwoordigd voelt door de or.

FNV noemt de uitspraak van de rechter een “historische overwinning” en vindt het vreemd dat het tot een gang naar de rechter moest komen. Voor de cao van de piloten onderhandelde TUI namelijk wel met een vakbond en in andere landen waar het van oorsprong Duitse bedrijf actief is wordt het cabinepersoneel ook vertegenwoordigd door vakbonden. Daarnaast volgt TUI voor de loonontwikkeling de cao van de reisbranche.

Gesprekken over een cao van het cabinepersoneel moeten binnen een maand starten, bepaalde de rechter. Gebeurt dit niet, dan wordt TUI een dwangsom van 10.000 euro per dag opgelegd. Die kan maximaal oplopen tot 500.000 euro.