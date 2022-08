Zorgen om Chinese industrie drukken Aziatische beurzen omlaag

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag gezakt. Uit China kwamen cijfers die wijzen op een krimp van de omvangrijke industrie van het land. Dat voedt zorgen over een lagere economische groei van de grootmacht. Daarnaast zijn de spanningen rond Taiwan opnieuw opgelopen nadat het Taiwanese leger waarschuwingsschoten had gelost om een Chinese drone te verdrijven.

Chinese fabrieken hadden in augustus te maken met coronalockdowns in bepaalde gebieden en verplichte energiebesparing vanwege de hoge temperaturen, waardoor de sector volgens een officiële inkoopmanagersindex in augustus licht is gekrompen. De bedrijvigheid in andere sectoren nam wel toe. Uit Japan kwamen juist verrassend goede cijfers over de industrie.

De Nikkei-index in Tokio noteerde tussentijds een min van 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor ook 0,4 procent en de beurs in Shanghai zakte 1,2 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water en klom 0,5 procent

In Hongkong was BYD een opvallende daler nadat bekend was geworden dat het investeringsvehikel van de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett zijn belang in het bedrijf sterk had afgebouwd. De fabrikant van elektrische auto’s, bussen, accu’s en ander groot materieel verloor daarop 9,5 procent aan beurswaarde.

Luchtvaartmaatschappij Korean Air won 2,5 procent in Seoul na het nieuws dat de Zuid-Koreaanse overheid de verplichte coronatest voor buitenlandse reizigers schrapt. Branchegenoot Asiana Air steeg ruim 3 procent en ook aandelen van hotelketens en touroperators wonnen aan waarde.