Aandelenbeurs Amsterdam hard omlaag door rentevrees

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uitgegaan. Bij beleggers neemt de vrees voor forsere renteverhogingen toe. De industrie in de eurozone draaide afgelopen maand bovendien minder hard dan voorheen, meldde marktonderzoeker S&P Global. Van de hoofdfondsen op het Damrak behoorden chipbedrijven tot de verliezers na het nieuws dat enkele grote Amerikaanse halfgeleiderbedrijven geen geavanceerde chips meer mogen verkopen aan China.

De AEX-index sloot 2 procent lager op 666,94 punten. Bijna alle bedrijven in de hoofdgraadmeter eindigden met verlies. De MidKap zakte ook 2 procent tot 907,80 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot zo’n 2 procent.

Toeleveranciers voor chipindustrie ASMI en Besi en chipmachinemaker ASML verloren tot 3,6 procent. De Amerikaanse chipontwikkelaars Nvidia en AMD zijn voortaan aan beperkingen gebonden bij hun export naar China. De grootste verliezer in de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal met een min van 6,3 procent.

De vrees voor nieuwe forse renteverhogingen laaide op door nieuwe macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in het land was vorige week lager dan verwacht en de Amerikaanse industrie blijft gestaag groeien. Dat geeft de Federal Reserve ruimte om de rente opnieuw omhoog te gooien om de inflatie te beteugelen.

Ondertussen steeg de dollar tot een nieuwe recordhoogte ten opzichte van een groep munteenheden van rijke landen en opkomende economie├źn. De euro was minder waard dan de Amerikaanse munt en noteerde op 0,9940 euro. Dat kan ook de inflatie in eurolanden aanjagen, omdat importgoederen die in dollars moeten worden afgerekend duurder worden.

In de MidKap was InPost (plus 8,9 procent) een positieve uitschieter na goed ontvangen resultaten. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het tweede kwartaal bijna verdubbelen en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Fitnessketen Basic-Fit, vastgoedbedrijf WDP en roestvrijstaalmaker Aperam stonden onderaan met verliezen tot 6,7 procent.

In Parijs steeg Pernod Ricard 0,5 procent na een recordjaar van het Franse drankenconcern. Reckitt Benckiser zakte 5,2 procent in Londen na het nieuws dat de topman van het Britse verzorgingsmiddelenconcern eind deze maand vertrekt.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 86,80 dollar. Brentolie kostte 3 procent minder op 92,29 dollar per vat.