Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen flink gestegen

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus flink toegenomen. Dat kwam vooral door de gestegen rente. De situatie op de aandelenmarkten was juist minder, meldt onderzoeksbureau Aon.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg volgens Aon van 122 naar 128 procent. Door de hogere rente daalden de financiƫle verplichtingen van de fondsen. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in augustus naar 117 procent.

Door de hoge dekkingsgraad is het volgens Aon moeilijk uit te leggen als daar niet een indexatie tegenover staat. “De druk om de aanvullende, met name kleine pensioenen te verhogen, zal groot worden”, zegt Frank Driessen van Aon in een toelichting. “Met de torenhoge inflatie is de koopkracht van gepensioneerden een grote zorg.”

Aon verwacht niet dat fondsen de volledige inflatie kunnen compenseren. “Toekennen van 13,6 procent inflatie kost ook grofweg 13,6 procent dekkingsgraad en zo veel dekkingsgraadruimte is er simpelweg niet,”, aldus Driessen. Fondsen willen volgens hem graag een buffer achter de hand houden voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.