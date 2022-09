Beurzen New York buigen verlies om in winst na industriecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met winsten geƫindigd, terwijl de bekendste graadmeters op Wall Street eerder op de dag nog op verlies stonden. Positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en op de arbeidsmarkt verminderden de angst voor een recessie bij beleggers. Chipbedrijven Nvidia en AMD zaten bij de verliezers nu de VS enkele grote spelers in de sector beperkingen oplegt bij de export naar China.

De Amerikaanse industrie groeide in augustus even hard als in de voorgaande maand, meldde het instituut voor inkoopmanagers ISM. Economen hadden juist in doorsnee op een vertraging gerekend. Daarnaast werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lager uitviel dan verwacht.

Aanvankelijk zorgde het op zichzelf positieve economische nieuws voor een schrikreactie bij beleggers op de aandelenmarkten. De Federal Reserve heeft zo namelijk meer ruimte om de rente verder te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex eindigde de dag toch met een winst van 0,5 procent tot 31.656,42 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3966,85 punten. Techbeurs Nasdaq sloot wel met een verlies van 0,3 procent op 11.785,13 punten.

Nvidia en AMD behoorden tot de opvallendste dalers en verloren respectievelijk 7,7 en 3 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de twee bedrijven van de Amerikaanse overheid geen geavanceerde chips, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, meer mogen verkopen aan China.

Ford verloor 0,3 procent. De autofabrikant roept bijna 200.000 SUV’s terug in de VS vanwege brandgevaar. Campbell Soup verloor 2 procent. De kwartaalresultaten van de soepproducent lagen in lijn met de marktverwachtingen. De maker van netwerkapparatuur Ciena ging ruim 10 procent onderuit na tegenvallende resultaten. Het bedrijf spreekt van een sterke vraag naar zijn producten, maar de omzet staat onder druk door een tekort aan onderdelen.

Microsoft eindigde 0,3 procent lager. Het Amerikaanse leger heeft speciale brillen voor militairen van het techbedrijf goedgekeurd. Tegelijkertijd uitte concurrentiewaakhond CMA zorgen over de voorgenomen overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Microsoft

De euro was opnieuw minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9945 dollar, tegen 0,9940 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 86,43 dollar. Brentolie kostte 3,6 procent minder op 92,17 dollar per vat.