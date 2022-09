Bloomberg: groot lng-project Shell in Australië hervat productie

Shell gaat de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij het grote drijvende platform Prelude in Australië hervatten. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De productie lag sinds 11 juli stil vanwege een staking door werknemers van Prelude.

Het gasproductieschip ligt voor de noordwestelijke kust van Australië en heeft capaciteit om 3,6 miljoen ton lng per jaar te produceren. De werknemers hadden het werk neergelegd als actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Door die acties kon het gas van Prelude niet worden overgeladen op lng-tankers.

Shell zei vorige week dat er een principe-akkoord was gesloten met vakbonden over het hervatten van de productie. Prelude werd in 2019 in gebruik genomen, maar heeft te maken gehad met technische problemen. Het is ’s werelds grootste productieschip voor lng.