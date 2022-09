Duitsland wil vijfde terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas

Duitsland wil een vijfde drijvende terminal voor de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aanleggen om zo de afhankelijkheid van Russisch aardgas te verminderen. Dat meldde het Duitse ministerie van Economische Zaken. Rusland is de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 steeds verder aan het afknijpen. Momenteel ligt die pijplijn een paar dagen stil en er is vrees dat Moskou de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal gaat stilleggen.

Duitsland is al bezig vier zogeheten FSRU’s oftewel ‘floating storage and regasification units’ aan te leggen, onder meer in Brunsb├╝ttel en Wilhelmshaven. Daar komt het vloeibaar gemaakte gas aan en wordt het weer op een temperatuur gebracht waardoor het een gasvorm krijgt. Vervolgens kan dat gas het Duitse gasnet in. Volgens Berlijn hebben die FSRU’s een capaciteit van minstens 5 miljard kubieke meter gas per jaar.

De vijfde terminal die nu wordt gecharterd door Duitsland moet voor gas gaan zorgen voor de winter van volgend jaar. Volgens Duitse media zal die FSRU ook in Wilhelmshaven komen te liggen. Ook in de Groningse Eemshaven komen drijvende fabrieken voor de verwerking van lng te liggen.

Eerder deze week zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de gasvoorraden momenteel beter gevuld zijn dan gedacht en dat het land klaarstaat om een energiecrisis in de winter te voorkomen.