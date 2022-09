Frankrijk verhoogt brandstofkorting aan de pomp naar 30 cent

Frankrijk verhoogt de korting aan de pomp om de stijgende prijzen te drukken naar 30 cent per liter. Momenteel geeft Parijs 18 cent korting per liter benzine en diesel. In september en oktober wordt dit verhoogd. Op Corsica en in andere overzeese gebieden is de korting lager, aldus het Franse ministerie van Economische Zaken.

Na oktober wordt de korting afgebouwd. In november en december geldt nog een verlaging van 10 cent. Daarna loopt de regeling af.

De korting maakt deel uit van een pakket maatregelen om de koopkracht te stimuleren. Volgens een recente enquête van marktonderzoeker Ifop behoren prijsstijgingen en koopkracht tot de kwesties die de inwoners van Frankrijk op dit moment het belangrijkste vinden.