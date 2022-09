HDN: hypotheekmarkt zakt in rustige zomermaand verder in

Het aantal hypotheekaanvragen is vorige maand opnieuw gedaald. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er in augustus, wat doorgaans toch al een rustige maand is, circa 28.000 hypotheken aangevraagd. Dat waren er dezelfde maand een jaar eerder circa 34.000. Ook in augustus 2019 en augustus 2020 lag het aantal aanvragen boven de 30.000.

De relatieve rust op de hypotheekmarkt volgt volgens de organisatie op jaren van records. Door de opgelopen rentes waren er bijvoorbeeld minder oversluiters. “Zij hebben duidelijk hun moment gepakt toen de rentes lager waren dan nu”, aldus HDN. Ook verbouwers en gepensioneerden droegen de voorbije jaren bij aan de drukte, maar bewegen nu richting de aantallen van 2018.

HDN is een coöperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.