Krapte arbeidsmarkt voelbaar, werkloosheid eurozone verder omlaag

De grote krapte op de arbeidsmarkt blijft merkbaar in de Europese werkloosheidscijfers. De werkloosheid in de eurozone is volgens het Europese statistiekbureau in augustus gedaald naar 6,6 procent van de beroepsbevolking, tegen 6,7 procent in juli. Daarmee is de werkloosheid op het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok.

Door het economisch herstel uit de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot en veel sectoren kampen met tekorten aan werknemers. Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat een werkloosheid van 6 procent gemeten. Ook hier was sprake van een lichte daling naar de laagste stand ooit gemeten.

Binnen de eurolanden zijn er nog wel altijd krap 11 miljoen werklozen, met de hoogste werkloosheid in Griekenland en Spanje. Nederland behoort tot de landen met de laagste werkloosheid. Verder zijn er in de eurozone 2,2 miljoen jongeren tot 25 jaar werkloos. Dat komt neer op ruim 14 procent.

Eurostat hanteert voor de term werklozen de wereldwijd gehanteerde standaarddefinitie van de International Labour Organisation (ILO). Daarbij moeten de mensen zonder baan de vier weken voorafgaand aan de peildatum actief naar werk hebben gezocht. Verder moeten ze binnen twee weken aan de slag kunnen.